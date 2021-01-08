Трамп признал результаты выборов 

"Мой штаб использовал все законные способы оспорить результаты выборов Поступая так, я боролся, чтобы защитить американскую демократию Сейчас конгресс утвердил результаты, и инаугурация новой администрации состоится 20 января. Я сейчас сфокусируюсь на обеспечении мирной передачи власти", — подчеркнул Трамп.