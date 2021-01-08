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Трамп признал результаты выборов 

Газета.Ru 24 минуты назад
Трамп признал результаты выборов
Фото: Reuters
Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что после утверждения результатов выборов сенатом намерен сконцентрироваться на мирной передаче власти новой администрации. Об этом глава государства заявил в ходе обращения, опубликованного на его странице в Twitter.

"Мой штаб использовал все законные способы оспорить результаты выборов Поступая так, я боролся, чтобы защитить американскую демократию Сейчас конгресс утвердил результаты, и инаугурация новой администрации состоится 20 января. Я сейчас сфокусируюсь на обеспечении мирной передачи власти", — подчеркнул Трамп.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.
7 января Конгресс США официально утвердил победу Байдена.
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В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Конгресс США
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