Умер пострадавший при осаде Капитолия полицейский

Скончался сотрудник полиции американского Капитолия, пострадавший во время штурма здания сторонниками действующего президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники. Полицейский стал пятым погибшим в результате беспорядков в Капитолии, указано в сообщении.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. Ранее сообщалось, что в результате протестов погибли четыре человека.
Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.