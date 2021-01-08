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CNN: умер пострадавший при осаде Капитолия полицейский 

Газета.Ru 16 минут назад
Умер пострадавший при осаде Капитолия полицейский
Фото: газета.ру
Скончался сотрудник полиции американского Капитолия, пострадавший во время штурма здания сторонниками действующего президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники. Полицейский стал пятым погибшим в результате беспорядков в Капитолии, указано в сообщении.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. Ранее сообщалось, что в результате протестов погибли четыре человека.
Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.
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В мире , США , Дональд Трамп , Конгресс США , CNN
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