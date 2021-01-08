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Полиция Капитолия опровергла информацию о смерти пострадавшего офицера 

РИА Новости и ещё 5 26 минут назад
Полиция Капитолия опровергла смерть офицера
Фото: РИА Новости
Полиция Капитолия США опровергла информацию о смерти офицера, пострадавшего при беспорядках.

"Сообщения СМИ относительно смерти офицера полиции Капитолия США не соответствуют действительности. Некоторые офицеры пострадали и были госпитализированы вчера, но ни один из них не скончался", — говорится в заявлении.

Ранее о смерти офицера сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
В среду сторонники президента Дональда Трампа вскоре после митинга, где выступал президент, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к Конституции о недееспособности президента.
Видео дня. Беспорядки в Вашингтоне
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Комментарии
В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , CNN
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