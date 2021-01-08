Здание Капитолия обезопасили от протестующих

Правоохранительные органы США пресекли действия сторонников Трампа, устроивших массовые беспорядки в столице страны. Они ворвались в здание парламента — Капитолий.
По данным находящихся внутри здания американских журналистов, представителям силовых структур удалось обезопасить его от протестующих. Об этом сообщает РИА Новости.
Участников акции протеста оттеснили от ступеней Капитолия полицейские в защитном снаряжении. У многих из них замечено автоматическое оружие. Как передает ТАСС, к зданию американского парламента стянули бронированную спецтехнику.
Глава полиции округа Колумбия Роберт Конти заявил о том, что уже задержаны как минимум 13 демонстрантов. Все они приехали в столицу США из других городов, сообщает телеканал NBC. Источники телеканала в правоохранительных органах утверждают, что одна из участниц акции протеста скончалась от пулевого ранения в грудь.
Ранее «Профиль» сообщал, что в здание Капитолия вошел спецназ ФБР. В американской столице действует комендантский час, полиция пообещала задерживать всех нарушителей.
Столкновения полиции со сторонниками президента Дональда Трампа начались на фоне процедуры формального утверждения результатов президентских выборов, прошедших в ноябре. По мнению Трампа, большинство голосов, которые получил его соперник демократ Джо Байден, были незаконными.