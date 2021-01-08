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Раскрыта личность погибшего при протестах в Вашингтоне американца 

Lenta.ru 37 минут назад
Раскрыта личность погибшего при протестах в Вашингтоне
Фото: Reuters
Раскрыта личность одного из протестующих, погибших в ходе штурма Капитолия в Вашингтоне. Как пишет газета Philadelphia Inquirer, мужчина был создателем сайта Trumparoo, поддерживающего президента Дональда Трампа.
По информации издания, 50-летний Бенджамин Филипс прибыл на митинг из Пенсильвании. Кроме того, он организовал доставку в американскую столицу нескольких десятков сторонников Трампа.
Погибший работал веб-разработчиком и создал сайт Trumparoo, объединяющий сторонников действующего президента.
В ходе протестов, произошедших 6 января, погибли четыре человека. Среди них Эшли Бэбитт — ветеран ВВС США, получившая огнестрельное ранение в грудь в здании Капитолия, в результате которого она скончалась в больнице. Ее муж рассказал, что она служила в ВВС США 14 лет и была высокопоставленным сотрудником службы безопасности.
6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Согласно этим данным, на президентских выборах победил демократ Джо Байден. В ходе протестов полиция задержала почти 70 участников беспорядков.
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В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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