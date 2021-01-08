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NYT: Трамп обсуждал с помощниками возможность помилования себя самого 

ТАСС 1 час назад
Трамп задумался о помиловании самого себя
Фото: © AP Photo/Brynn Anderson
Действующий президент США Дональд Трамп в последние недели обсуждал со своим окружением возможность того, что он до ухода со своего поста объявит о помиловании в превентивном порядке себя самого. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times.
По словам ее источников, "Трамп давал понять помощникам, что хочет помиловать себя в последние дни президентского срока". Действующий американский лидер "в нескольких беседах после дня выборов" 3 ноября 2020 года отмечал, что рассматривает такую возможность, говорится в материале. Он якобы выражал уверенность в том, что обладает соответствующими полномочиями и интересовался мнением помощников относительно того, следует ли ему поступить таким образом.
Как отмечает издание, пока нет ясности, говорил ли Трамп об этом после беспорядков в центре Вашингтона в среду. Некоторые источники полагают, что американский лидер, возможно, уже готовится объявить о своем помиловании. В материале не уточняется, предъявления каких именно обвинений может опасаться Трамп.
Издание констатирует, что ранее ни один президент США не объявлял о собственном помиловании. По оценке газеты, это создаст "опасный прецедент". В публикации констатируется, что президентское помилование распространяется только на те преступления, в которых человека обвинили федеральные власти страны, а не власти штатов.
Ранее телеканал CNN сообщал, что республиканец обсуждал с помощниками возможность в превентивном порядке помиловать свою дочь Иванку и ее супруга Джареда Кушнера, являющихся его советниками, а также ряд других людей. Отмечалось, что американский лидер опасается того, что он и его приближенные могут подвергнуться преследованиям при новой администрации демократа Джозефа Байдена.
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Комментарии 69
В мире , США , Джозеф Байден , Джаред Кушнер , Дональд Трамп , CNN , Нью-Йорк
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