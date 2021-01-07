Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: жесткое противостояние саблисток
«На острие»: жесткое противостояние саблисток Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Пелоси назвала захват Капитолия «подарком Путину» 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Пелоси назвала захват Капитолия «подарком Путину»
Фото: РИА Новости
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси назвала действия президента Дональда Трампа "подарком" главе российского государства Владимиру Путину.

"Этот президент — инструмент Путина. Целью Путина было приуменьшить роль, репутацию демократии в мире. Вот чем он занимается. А его помощником долгое время был Дональд Трамп", — заявила Пелоси на пресс-конференции.

В среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.

"Президент (Трамп) сделал вчера наибольший из многих его подарков Путину", — добавила Пелоси.

Ранее сенатор Андрей Климов заявил РИА Новости, что беспорядками в Вашингтоне могут воспользоваться, чтобы обвинить в них Россию. По его мнению, за событиями в Вашингтоне могут стоять противники Трампа, которые таким образом хотели оказать давление на конгресс.
Демократы на протяжении долгого времени обвиняли Трампа в "сговоре" с Россией. Белый дом и Кремль это опровергали. Спецпрокурор Роберт Мюллер, чье двухлетнее расследование в минюсте США завершилось в 2019 году, также не нашел свидетельств "сговора".
Видео дня. Беспорядки в Вашингтоне
Последние новости
Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие Песков заявил о нежелании жить после критики со стороны Путина Песков заявил о нежелании жить после критики со стороны Путина В России предложили провести амнистию кредитов В России предложили провести амнистию кредитов
Комментарии 6
В мире , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , Владимир Путин , Андрей Климов , Министерство юстиции США , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Выстрел охранника Капитолия в женщину-ветерана попал на видео
00:33
Выстрел охранника Капитолия в женщину-ветерана попал на видео
Происшествия США
Отраженная ПВО Сирии ракетная атака на Дамаск попала на видео
00:13
Отраженная ПВО Сирии ракетная атака на Дамаск попала на видео
Происшествия
Эвакуацию туристов в Хакасии сняли на видео
01:27
Эвакуацию туристов в Хакасии сняли на видео
Происшествия
Смертельное ДТП в Москве попало на видео
00:13
Смертельное ДТП в Москве попало на видео
Происшествия
Последствия погрома в здании Капитолия попали на видео
00:25
Последствия погрома в здании Капитолия попали на видео
Происшествия США
Северное сияние в Мурманской области сняли на видео
02:06
Северное сияние в Мурманской области сняли на видео
Обращение Трампа к протестующим в Вашингтоне сняли на видео
01:02
Обращение Трампа к протестующим в Вашингтоне сняли на видео
США
Появилось видео поджога автомобиля в Оренбурге
00:15
Появилось видео поджога автомобиля в Оренбурге
Пожары
Опубликовано видео последствий пожара в автосервисе на востоке Москвы
02:44
Опубликовано видео последствий пожара в автосервисе на востоке Москвы
Пожары
Массовые беспорядки в Вашингтоне попали на видео
00:36
Массовые беспорядки в Вашингтоне попали на видео
Происшествия США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение