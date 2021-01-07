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СМИ: министр транспорта США уходит в отставку из-за беспорядков в Вашингтоне 

Газета.Ru 15 минут назад
СМИ сообщили об отставке министра транспорта США из-за беспорядков
Фото: Газета.Ru
Министр транспорта США Элейн Чао покидает свой пост из-за беспорядков в Вашингтоне, сообщил в Twitter корреспондент Washington Post Джош Доуси со ссылкой на источники.

«Министр транспорта Элейн Чао уходит в отставку, согласно утверждениям двух официальных лиц. В качестве причины в письме к коллегам по минтрансу называет вчерашние события. Чао замужем за Митчем Макконнеллом», — написал Доуси.

Макконнелл — лидер республиканцев в сенате США.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. По некоторым данным, в результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Кроме того, телеканал СNN cообщил о не менее 20 задержанных протестующих. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.
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В мире , Митч Макконнелл , Дональд Трамп , Конгресс США , Минтранс РФ , Сенат США , CNN
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