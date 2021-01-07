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Лидер демократов Сената США требует импичмента Трампу 

Ирина Лебедева 1 час назад
Лидер демократов Сената США требует импичмента Трампу
Фото: ТАСС
Чак Шумер, лидер демократического меньшинства в Сенате Америки, считает, что именно Дональд Трамп спровоцировал беспорядки 6 января, где во время штурма Капитолия погибли 4 человека.

"Этот президент не должен оставаться в своей должности больше ни дня", — написал Шумер в Твиттере.

Он предлагает немедленно воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США. Это поправка 1967 года, она определяет порядок передачи власти в стране вице-президенту в случае досрочного прекращения президентских полномочий. Если этот вариант не пройдет, Шумер будет настаивать на импичменте.
Сторонники Трампа взяли штурмом Конгресс
Ранее об этом говорили члены юридического комитета Палаты представителей Конгресса. Республиканское большинство выступает против подобных мер.
Как ранее писал «Рамблер», Трамп пообещал мирную передачу власти.
Такое заявление Дональд Трамп сделал после того, как Конгресс Соединенных Штатов подтвердил победу Джо Байдена. Однако Трамп заявил, что полностью не согласен с результатами выборов. Также Трамп сказал, что республиканцы продолжат борьбу за честный подсчет голосов.
Видео дня. Беспорядки в Вашингтоне
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В мире , Чак Шумер , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Сенат США
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