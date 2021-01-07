Лидер демократов Сената США требует импичмента Трампу 

Чак Шумер , лидер демократического меньшинства в Сенате Америки, считает, что именно Дональд Трамп спровоцировал беспорядки 6 января, где во время штурма Капитолия погибли 4 человека.

"Этот президент не должен оставаться в своей должности больше ни дня", — написал Шумер в Твиттере.

What happened at the U. S. Capitol yesterday was an insurrection against the United States, incited by President Trump.



This president must not hold office one day longer. — Chuck Schumer (@SenSchumer) January 7, 2021

Он предлагает немедленно воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США. Это поправка 1967 года, она определяет порядок передачи власти в стране вице-президенту в случае досрочного прекращения президентских полномочий. Если этот вариант не пройдет, Шумер будет настаивать на импичменте.

Ранее об этом говорили члены юридического комитета Палаты представителей Конгресса. Республиканское большинство выступает против подобных мер.

Как ранее писал «Рамблер» , Трамп пообещал мирную передачу власти.