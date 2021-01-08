Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Суд в США приговорил россиянина Тюрина к 12 годам лишения свободы 

Газета.Ru и ещё 7 1 час назад
Хакера из России приговорили к 12 годам тюрьмы в США
Фото: РИА Новости
Суд округа Нью-Йорка приговорил россиянина Андрея Тюрина к 12 годам лишения свободы за хакерство и сетевое мошенничество. Об этом пишет РИА "Новости".

"Я озвучу приговор. Господин Тюрин, этот суд постановляет, что вам предстоит отбыть 66 месяцев заключения по пунктам обвинения 1 и 8… и пункту 5, а также 144 месяца заключения по пунктам 2 и 9", — сказала судья Тэйлор Суэйн.

Отмечается, что после отбытия срока Тюрин будет выдворен в Россию. Россиянин был задержан в Грузии по запросу США в декабре 2017 года. В сентябре 2018 года его экстрадировали в США, в сентябре 2019 года он признал свою вину.
Видео дня. Беспорядки в Вашингтоне
Газета.Ru: последние новости
Трамп признал результаты выборов Трамп признал результаты выборов CNN: умер пострадавший при осаде Капитолия полицейский CNN: умер пострадавший при осаде Капитолия полицейский Байден назвал беспорядки в Вашингтоне результатом нападок Трампа на демократию Байден назвал беспорядки в Вашингтоне результатом нападок Трампа на демократию
В мире , Происшествия , Тюрьмы России , Андрей Тюрин , РИА Новости , Грузия , Нью-Йорк , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Выстрел охранника Капитолия в женщину-ветерана попал на видео
00:33
Выстрел охранника Капитолия в женщину-ветерана попал на видео
Происшествия США
Отраженная ПВО Сирии ракетная атака на Дамаск попала на видео
00:13
Отраженная ПВО Сирии ракетная атака на Дамаск попала на видео
Происшествия
Эвакуацию туристов в Хакасии сняли на видео
01:27
Эвакуацию туристов в Хакасии сняли на видео
Происшествия
Смертельное ДТП в Москве попало на видео
00:13
Смертельное ДТП в Москве попало на видео
Происшествия
Последствия погрома в здании Капитолия попали на видео
00:25
Последствия погрома в здании Капитолия попали на видео
Происшествия США
Северное сияние в Мурманской области сняли на видео
02:06
Северное сияние в Мурманской области сняли на видео
Обращение Трампа к протестующим в Вашингтоне сняли на видео
01:02
Обращение Трампа к протестующим в Вашингтоне сняли на видео
США
Появилось видео поджога автомобиля в Оренбурге
00:15
Появилось видео поджога автомобиля в Оренбурге
Пожары
Опубликовано видео последствий пожара в автосервисе на востоке Москвы
02:44
Опубликовано видео последствий пожара в автосервисе на востоке Москвы
Пожары
Массовые беспорядки в Вашингтоне попали на видео
00:36
Массовые беспорядки в Вашингтоне попали на видео
Происшествия США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение