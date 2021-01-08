Хакера из России приговорили к 12 годам тюрьмы в США

Суд округа Нью-Йорка приговорил россиянина Андрея Тюрина к 12 годам лишения свободы за хакерство и сетевое мошенничество. Об этом пишет РИА "Новости".

"Я озвучу приговор. Господин Тюрин, этот суд постановляет, что вам предстоит отбыть 66 месяцев заключения по пунктам обвинения 1 и 8… и пункту 5, а также 144 месяца заключения по пунктам 2 и 9", — сказала судья Тэйлор Суэйн.

Отмечается, что после отбытия срока Тюрин будет выдворен в Россию. Россиянин был задержан в Грузии по запросу США в декабре 2017 года. В сентябре 2018 года его экстрадировали в США, в сентябре 2019 года он признал свою вину.