Литва потребует у России 20 млрд долларов за «советскую оккупацию»

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что вопрос возмещения ущерба от «советской оккупации» в правительстве забыт не будет. Об этом сообщает агентство ELTA.
С вопросом, намерен ли кабмин вернуться к вопросу о возмещении ущерба от «советской оккупации», во время правительственного часа в сейме обратился к лидерам правящей партии консерваторов депутат Альгирдас Сисас.
«В своё время ваша партия и парламент приняли закон о возмещении ущерба. Чаще всего о нём вспоминают, когда не вы бывали у власти. Намерено ли ваше правительство выступить с этим вопросом или будем молчать, пока этот вопрос не поднимет другое правительство?», — спросил Сисас.
Премьер-министр Ингрида Шимоните, делегированная на пост консерваторами, ответила: «Мы не забыли об этом вопросе. Он не будет забыт». По словам лидера консерваторов, главы МИД Габриэлюса Ландсбергиса, «это действующий закон, и во всех форматах двухсторонних вопросов его поднимают». «Только сейчас этих форматов немного в силу определённых обстоятельств», — заметил лидер консерваторов.
Весь советский период в Литве называют оккупацией. Вопрос о возмещении ущерба, якобы нанесённого Литве Советским Союзом, Вильнюс поднимал неоднократно. Это требование сформулировано в принятом 13 июня 2000 года сеймом законе «О возмещении ущерба, причинённого оккупацией СССР». Закон обязывал кабмин до 1 октября 2000 года «завершить расчёты причинённого оккупацией СССР ущерба». Тогда литовская комиссия насчитала, что нанесённый «советской оккупацией» ущерб составляет около 20 млрд долларов США. Россия не принимает эти претензии, считает их незаконными и не ведёт каких-либо переговоров с Литвой на эту тему.