Литва потребует у России 20 млрд долларов за «советскую оккупацию»

«В своё время ваша партия и парламент приняли закон о возмещении ущерба. Чаще всего о нём вспоминают, когда не вы бывали у власти. Намерено ли ваше правительство выступить с этим вопросом или будем молчать, пока этот вопрос не поднимет другое правительство?», — спросил Сисас.