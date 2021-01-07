В ФРГ не исключили продолжения протестов в США с применением оружия 

МИД Германии предупредил сограждан в США о возможности продолжения протестов с применением огнестрельного оружия, призвав их избегать собраний, в ходе которых «может вспыхнуть насилие», говорится в сообщении ведомства.

«Продолжение акций протеста, включая применение огнестрельного оружия, не исключено. Общая ситуация прежде всего в ходе переходного периода до прихода к власти новой администрации США 20 января 2021 года, может измениться в любой момент, беспорядки могут вспыхнуть снова», — приводит РИА «Новости» сообщение МИД ФРГ.

В этой связи гражданам Германии в США порекомендовали соблюдать комендантский час, избегать центра города и «прежде всего района Капитолийского холма в Вашингтоне», избегать собраний, в ходе которых «может вспыхнуть насилие».

МИД ФРГ также рекомендовал следовать рекомендациям правоохранителей и следить за информацией в региональных СМИ.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт . В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена , которая состоится 20 января.