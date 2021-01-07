Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В ФРГ не исключили продолжения протестов в США с применением оружия 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 17 1 час назад
МИД Германии предупредил сограждан в США о возможности продолжения протестов с применением огнестрельного оружия, призвав их избегать собраний, в ходе которых «может вспыхнуть насилие», говорится в сообщении ведомства.

«Продолжение акций протеста, включая применение огнестрельного оружия, не исключено. Общая ситуация прежде всего в ходе переходного периода до прихода к власти новой администрации США 20 января 2021 года, может измениться в любой момент, беспорядки могут вспыхнуть снова», — приводит РИА «Новости» сообщение МИД ФРГ.

В этой связи гражданам Германии в США порекомендовали соблюдать комендантский час, избегать центра города и «прежде всего района Капитолийского холма в Вашингтоне», избегать собраний, в ходе которых «может вспыхнуть насилие».
Сторонники Трампа взяли штурмом Конгресс
МИД ФРГ также рекомендовал следовать рекомендациям правоохранителей и следить за информацией в региональных СМИ.
Ранее в Москве отреагировали на беспорядки в США. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что электоральная система в США архаична и не отвечает современным демократическим стандартам. В ОБСЕ осудили беспорядки в США. В свою очередь в Британии в беспорядках обвинили Трампа. Кроме того, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что события в Вашингтоне вызывают «гнев и печаль», как и отказ действующего президента США Дональда Трампа признать поражение на выборах.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Алиев пообещал «жесткий ответ» Армении в случае продолжения визитов в Карабах Алиев пообещал «жесткий ответ» Армении в случае продолжения визитов в Карабах Байден призвал Трампа потребовать окончания осады Капитолия Байден призвал Трампа потребовать окончания осады Капитолия Трампа потребовали отстранить от должности президента США Трампа потребовали отстранить от должности президента США
Комментарии 118
В мире , Видео , Джозеф Байден , Мария Захарова , Ангела Меркель , Дональд Трамп , МИД , ОБСЕ , Администрация США , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Выстрел охранника Капитолия в женщину-ветерана попал на видео
00:33
Выстрел охранника Капитолия в женщину-ветерана попал на видео
Происшествия США
Отраженная ПВО Сирии ракетная атака на Дамаск попала на видео
00:13
Отраженная ПВО Сирии ракетная атака на Дамаск попала на видео
Происшествия
Эвакуацию туристов в Хакасии сняли на видео
01:27
Эвакуацию туристов в Хакасии сняли на видео
Происшествия
Смертельное ДТП в Москве попало на видео
00:13
Смертельное ДТП в Москве попало на видео
Происшествия
Последствия погрома в здании Капитолия попали на видео
00:25
Последствия погрома в здании Капитолия попали на видео
Происшествия США
Северное сияние в Мурманской области сняли на видео
02:06
Северное сияние в Мурманской области сняли на видео
Обращение Трампа к протестующим в Вашингтоне сняли на видео
01:02
Обращение Трампа к протестующим в Вашингтоне сняли на видео
США
Появилось видео поджога автомобиля в Оренбурге
00:15
Появилось видео поджога автомобиля в Оренбурге
Пожары
Опубликовано видео последствий пожара в автосервисе на востоке Москвы
02:44
Опубликовано видео последствий пожара в автосервисе на востоке Москвы
Пожары
Массовые беспорядки в Вашингтоне попали на видео
00:36
Массовые беспорядки в Вашингтоне попали на видео
Происшествия США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение