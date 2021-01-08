Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Погибшая в Капитолии женщина предрекла в соцсетях «шторм» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 28 1 час назад
Погибшая в Капитолии предрекла «шторм» в соцсетях
Фото: Reuters
Погибшая во время беспорядков в Капитолии Эшли Бэббит была активной сторонницей действующего президента США Дональда Трампа и называла акцию протеста в Вашингтоне «штормом», сообщили американские СМИ.

За день до событий в столице США Бэббит оставила в своем Twitter пост, в котором написала, что «ничто нас не остановит… они могут пытаться и пытаться, но пришел шторм, и он дойдет до округа Колумбия менее чем через 24 часа, — передает РИА „Новости“.

Отмечается, что женщина была политически активна, есть даже несколько видеозаписей, на которых она рассуждает на тему ситуации на границе с Мексикой и критикует представителей Демократической партии, обвиняя их в том, что они „отказываются сделать выбор в пользу Америки, а не своей глупой политической партии“.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
Видео дня. Беспорядки в Вашингтоне
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
После прививки Pfizer в Норвегии умер третий человек После прививки Pfizer в Норвегии умер третий человек Спикер парламента и глава МВД Сербии привились «Спутником V» Спикер парламента и глава МВД Сербии привились «Спутником V» Лидер демократов в Сенате призвал Пенса отстранить Трампа от власти Лидер демократов в Сенате призвал Пенса отстранить Трампа от власти
Комментарии 356
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Выстрел охранника Капитолия в женщину-ветерана попал на видео
00:33
Выстрел охранника Капитолия в женщину-ветерана попал на видео
Происшествия США
Отраженная ПВО Сирии ракетная атака на Дамаск попала на видео
00:13
Отраженная ПВО Сирии ракетная атака на Дамаск попала на видео
Происшествия
Эвакуацию туристов в Хакасии сняли на видео
01:27
Эвакуацию туристов в Хакасии сняли на видео
Происшествия
Смертельное ДТП в Москве попало на видео
00:13
Смертельное ДТП в Москве попало на видео
Происшествия
Последствия погрома в здании Капитолия попали на видео
00:25
Последствия погрома в здании Капитолия попали на видео
Происшествия США
Северное сияние в Мурманской области сняли на видео
02:06
Северное сияние в Мурманской области сняли на видео
Обращение Трампа к протестующим в Вашингтоне сняли на видео
01:02
Обращение Трампа к протестующим в Вашингтоне сняли на видео
США
Появилось видео поджога автомобиля в Оренбурге
00:15
Появилось видео поджога автомобиля в Оренбурге
Пожары
Опубликовано видео последствий пожара в автосервисе на востоке Москвы
02:44
Опубликовано видео последствий пожара в автосервисе на востоке Москвы
Пожары
Массовые беспорядки в Вашингтоне попали на видео
00:36
Массовые беспорядки в Вашингтоне попали на видео
Происшествия США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение