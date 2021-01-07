В штаб-квартирах национальных комитетов Республиканской и Демократической партий США нашли две самодельные бомбы, сообщил начальник департамента полиции округа Колумбия Роберт Конти.

Он отметил, что в штаб-квартирах двух партий США были обнаружены и обезврежены две самодельные бомбы, а в холодильнике в автомобиле, который проверили на территории Капитолия, нашли бутылки с зажигательной смесью, передает «Интерфакс»

Также, по его данным, в связи с беспорядками и штурмом Капитолия всего были задержаны 52 человека.