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В штаб-квартирах обеих партий в Капитолии нашли бомбы 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
В штаб-квартирах национальных комитетов Республиканской и Демократической партий США нашли две самодельные бомбы, сообщил начальник департамента полиции округа Колумбия Роберт Конти.
Он отметил, что в штаб-квартирах двух партий США были обнаружены и обезврежены две самодельные бомбы, а в холодильнике в автомобиле, который проверили на территории Капитолия, нашли бутылки с зажигательной смесью, передает «Интерфакс».
Также, по его данным, в связи с беспорядками и штурмом Капитолия всего были задержаны 52 человека.
Трамп сообщил о намерении передать власть Байдену
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
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В мире , Видео , Дональд Трамп , Интерфакс , Колумбия , США
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