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Китайский КГБ впервые раскрыл порядок набора на службу 

Парламентская газета 1 час назад
Китайский КГБ раскрыл порядок набора на службу
Фото: Reuters
Министерство государственной безопасности КНР рассказало, как можно попасть на службу в это самое закрытое китайское министерство. На беспрецедентную для себя откровенность ведомство решилось в преддверии недавно учреждённого Дня работника полиции (10 января), пишет издание Global times.
Как оказалось, набор в свои ряды структура, напоминающая по функциям КГБ СССР, ведёт по результатам экзаменов для поступления на госслужбу как в столице, так и в провинции. Для этого каждый год накануне выпуска в вузах по стране разъезжаются представители министерства, которые ведут соответствующую рекрутинговую работу.
Издание напомнило, что МГБ было создано в 1983 году. Оно появилось в результате слияния подразделений контрразведки Министерства общественной безопасности и Отдела расследований Центрального комитета КПК. Решение принималось на самом высоком уровне и, как утверждается, было вызвано необходимостью защитить Китай в эпоху начавшейся тогда открытости внешнему миру.
Сейчас мир также переживает целый каскад изменений, связанных с эпидемией коронавируса, замаячившей новой «холодной войной», ростом односторонних и силовых подходов в международных делах. Перед Китаем растут риски новых вызовов и угроз, отметили в МГБ.
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В мире , КГБ СССР , Китай
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