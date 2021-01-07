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Москва

На новом гербе Белоруссии стало меньше России 

News.ru 1 час назад
На новом гербе Белоруссии стало меньше России
Фото: ТАСС
В Белоруссии вступил в силу закон о государственных символах, в соответствии с которым был утверждён обновлённый национальный герб. Его общий вид изменился не сильно, подкорректированы только некоторые детали.

Законом утверждён новый внешний вид государственного герба. В нём изменена форма колосьев. Контур страны стал золотым, а не зелёным. Поменялись изображения клевера и льна, — сообщает Tut.by.

Кроме того, на земном шаре в нижней части герба изменён цвет материков. Сам шар тоже немного развернулся — теперь на нём больше Европы и меньше России.
News.ru
Законопроект по изменению внешнего вида герба разработали ещё в начале 2020 года. По словам министра юстиции Олега Слижевского, государственный герб сделали более миролюбивым, «чтобы он позитивно воспринимался и в Беларуси, и на международной арене».
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