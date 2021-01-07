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Режим ЧС в Вашингтоне продлен до инаугурации Байдена 

Российская Газета и ещё 1 1 час назад
В Вашингтоне продлен режим ЧС до инаугурации Байдена
Фото: Reuters
Мэр столичного округа Колумбия Мюриэл Боузер продлила действие режима чрезвычайной ситуации в городе на две недели, до инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена. Она пояснила, что после беспорядков в Капитолии сохраняется "угроза общественной безопасности и благополучию жителей округа".
В Вашингтоне также действует комендантский час с 18:00 среды до 6:00 четверга по местному времени (с 2:00 до 14:00 мск). По сообщениям очевидцев, он соблюдается не строго. Тем не менее, в центральной части города у Капитолия, который в среду стал ареной беспорядков, силовики арестовали 30 человек, нарушивших режим.
В американском конгрессе 6 января проходило заседание по утверждению итогов выборов президента США, состоявшихся 3 ноября 2020 года. Но оно было прервано спустя несколько минут после начала после того, как в Капитолий стали прорываться сторонники действующего президента Дональда Трампа, несогласные с итогами выборов. Ближе к вечеру, после того, как силовики зачистили здание, процедура возобновилась.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Конгресс США , Колумбия , США
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