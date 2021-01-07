В Вашингтоне продлен режим ЧС до инаугурации Байдена

Мэр столичного округа Колумбия Мюриэл Боузер продлила действие режима чрезвычайной ситуации в городе на две недели, до инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена . Она пояснила, что после беспорядков в Капитолии сохраняется "угроза общественной безопасности и благополучию жителей округа".

В Вашингтоне также действует комендантский час с 18:00 среды до 6:00 четверга по местному времени (с 2:00 до 14:00 мск). По сообщениям очевидцев, он соблюдается не строго. Тем не менее, в центральной части города у Капитолия, который в среду стал ареной беспорядков, силовики арестовали 30 человек, нарушивших режим.