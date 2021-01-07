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Сенатор Шахин поставила Саакашвили в пример Трампу 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Саакашвили поставили в пример Трампу
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Сенатор США демократ Джин Шахин поставила в пример Дональду Трампу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили — по ее словам, тот ушел сам, невзирая на победу оппозиции.
В ходе обсуждения утверждения итогов президентских выборов в конгрессе Шахин вспомнила свою поездку в Грузию в 2012 году — там она вместе с сенатором Джимом Ришем наблюдала за проведением выборов, на которых победила оппозиция.

"Были опасения, что Саакашвили откажется отдать власть, и это приведет к насилию и остановит начинающиеся реформы в этой бывшей советской республике", — сказала Шахин.

"Я очень ясно помню, как мы поехали домой к нему, сели с ним поговорить и отметили, что столп демократии, ради которой он так много работал за свои восемь лет в качестве президента Грузии, — этим столпом является передача власти на мирных выборах человеку, которого избрали избиратели", — сказала Шахин.

"Президент Саакашвили послушал нас и мирно покинул пост. Важно, чтобы будущие поколения признали, что Америка, как и демократии повсюду, зависит от мирной передачи власти", — добавила сенатор.

По ее словам, некоторые ее коллеги-республиканцы, хоть и осуждают иностранных лидеров, которые не уходят по своей воле, но потакают "осознанному игнорированию воли граждан" со стороны Трампа.

"Они потерпят неудачу. История их запомнит", — заключила Шахин.

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В мире , Михаил Саакашвили , Дональд Трамп , Грузия , США
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