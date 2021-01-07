Трамп выступит 6 января на митинге за пересмотр итогов выборов 

6 января в центре Вашингтона состоится митинг сторонников действующего президента США Дональда Трампа. На нем лично выступит американский лидер.
Выступление запланировано на 11:00 по местному времени (19:00 мск), президент обратится к участникам манифестации на лужайке у Белого дома. Он уже подтвердил свое участие сообщением в Twitter. Трамп призвал желающих присутствовать на его выступлении собраться заранее и выразил надежду на то, что его встретит «огромная толпа».
Напомним, Дональд Трамп не собирается признавать поражение на президентских выборах 3 ноября 2020 года. Он считает, что результаты голосования подверглись масштабным фальсификациям. Во время выступления в городе Далтон американский лидер отказался «отдавать Белый дом» своему преемнику Джозефу Байдену, который уже провозгласил себя избранным президентом.
6 января на совместном заседании обеих палат Конгресса будут обсуждать результаты голосования коллегии выборщиков по итогам президентских выборов. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила окончательные итоги выборов в США, согласно которым представитель Демократической партии Джозеф Байден станет 46-м президентом США. В его поддержку выступили 306 выборщиков, Трампа поддержали 232. Для победы необходимый минимум составляет 270 голосов.