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Twitter потребовал от Трампа удалить три твита и заморозил аккаунт 

RT на русском 28 минут назад
Twitter потребовал от Трампа удалить три твита и заморозил аккаунт
Фото: globallookpress.com
Социальная сеть Twitter заморозила аккаунт президента США Дональда Трампа на 12 часов и грозит постоянной блокировкой, если Трамп не удалит три твита, которые, по мнению соцсети, нарушают правила сообщества.

«В результате беспрецедентной ситуации с насилием, которое продолжается в Вашингтоне, мы потребовали удаления трёх записей @realDonaldTrump», — сообщила компания.

Отмечается, что «аккаунт @realDonaldTrump будет заблокирован на 12 часов после удаления этих твитов».

«Если твиты не будут удалены (пользователем), аккаунт останется заблокированным», — добавили в соцсети.

Отмечается, что «будущие нарушения» приведут к постоянной блокировке аккаунта Трампа.
Ранее Twitter запретил ретвиты Трампа в связи с событиями в Вашингтоне «из-за риска насилия».
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В мире , Дональд Трамп , США
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