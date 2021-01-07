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Умерла женщина, раненная в Капитолии 

РИА Новости и ещё 2 53 минуты назад
Умерла женщина, раненная в Капитолии
Фото: © Sputnik
Женщина, раненная в ходе протестов в конгрессе США, скончалась, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Эту информацию подтвердили в полиции.
Ранее говорилось о том, что она получила ранение в грудь. Телеканал MSNBC показал кадры, как ее на каталке вывозили из здания к машине скорой помощи. На этой записи видно, что у женщины залита кровью шея.
Кроме того, были показаны кадры момента, когда прозвучал выстрел: на них не видно, что происходит в толпе протестующих в конгрессе, но слышен звук, после чего раненую укладывают на пол.
Ранее протестующие, собравшиеся в Вашингтоне в поддержку президента США Дональда Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу Джо Байдена. По последним данным, в результате столкновений с полицией один человек в критическом состоянии, по меньшей мере, пятеро ранены. В Вашингтоне объявлен комендантский час, к охране порядка привлечены силы нацгвардии.
По данным на 02.00 мск здание Капитолия очистили от протестующих, сообщается о задержанных.
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Комментарии 4
В мире , Происшествия , Джозеф Байден , Дональд Трамп , МВД , телеканал NBC , США
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