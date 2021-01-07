Британия изменила санкции по Крыму

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Правительство Британии приняло решение смягчить санкционный режим против Крыма . Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина королевства генеральной лицензии. Согласно постановлению, британским судам в исключительных случаях разрешается платить за портовые услуги ГУП "Крымские морские порты".

Речь идет о Керченском, Ялтинском и Евпаторийском портах. Оплату можно будет производить с незамороженных счетов. Лицензия начала свое действие с 1 января.

Отмечается, что планирующим данные оплаты лицам необходимо сообщать об этом британскому регулятору, контролирующему соблюдение санкционного режима, — OFSI.

Подобное изменение в санкционном режиме Евросоюз сделал в 2017 году. Британия после выхода из Евросоюза придерживалась собственного режима ограничений. Впервые Евросоюз и США ввели секторальные экономические санкции против России в связи с присоединением Крыма и событиями на востоке Украины в июле 2014 года. Санкции коснулись предприятий оборонного, энергетического и финансового секторов.

17 декабря 2020 года члены Европейского союза продлили экономические санкции против России на полгода.