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Москва

Британия смягчила санкции по Крыму 

Москва24 и ещё 2 35 минут назад
Британия изменила санкции по Крыму
Фото: dpa/picture-alliance/TASS/Christophe Gateau
Правительство Британии приняло решение смягчить санкционный режим против Крыма. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина королевства генеральной лицензии. Согласно постановлению, британским судам в исключительных случаях разрешается платить за портовые услуги ГУП "Крымские морские порты".
Речь идет о Керченском, Ялтинском и Евпаторийском портах. Оплату можно будет производить с незамороженных счетов. Лицензия начала свое действие с 1 января.
Отмечается, что планирующим данные оплаты лицам необходимо сообщать об этом британскому регулятору, контролирующему соблюдение санкционного режима, — OFSI.
Подобное изменение в санкционном режиме Евросоюз сделал в 2017 году. Британия после выхода из Евросоюза придерживалась собственного режима ограничений. Впервые Евросоюз и США ввели секторальные экономические санкции против России в связи с присоединением Крыма и событиями на востоке Украины в июле 2014 года. Санкции коснулись предприятий оборонного, энергетического и финансового секторов.
17 декабря 2020 года члены Европейского союза продлили экономические санкции против России на полгода.
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В мире , ЕС , Республика Крым , Великобритания
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