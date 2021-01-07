Канада шокирована ситуацией в Вашингтоне 

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что страна шокирована ситуацией в Вашингтоне, добавив, что мирная передача власти имеет фундаментальное значение для демократии.
"Канада крайне шокирована ситуацией в Вашингтоне. Мирная передача власти имеет фундаментальное значение для демократии — так должно быть и дальше, и так и будет. Мы внимательно следим за развитием событий, наши мысли с американским народом", — написал Шампань в Twitter.
Ранее в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа осадили здание Капитолия с целью помешать процедуре утверждения победы демократа Джо Байдена на президентских выборах.