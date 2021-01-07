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В Виргинии объявили режим ЧС и комендантский час 

РИА Новости и ещё 2 18 минут назад
В США объявили режим ЧС и комендантский час
Фото: © REUTERS / Stephanie Keith
Губернатор Виргинии Ральф Нортэм объявил в штате режим ЧС и комендантский час с 18.00 до 6.00 местного времени на фоне ситуации с протестами в прилегающем округе Колумбия.

"По просьбе города Алегзандрия и округа Арлингтон я объявляю комендантский час с 18.00 (2.00 мск четверга — ред.) до 6.00 (14.00 мск — ред.) на этих территориях, за некоторыми исключениями. Я также объявляю чрезвычайное положение в Виргинии, чтобы мы могли продолжать реагировать", — написал Нортэм в Twitter.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа осадили здание Капитолия с целью помешать процедуре утверждения победы демократа Джо Байдена на президентских выборах.
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В мире , Армия , Происшествия , РИА Новости
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