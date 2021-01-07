В США объявили режим ЧС и комендантский час

"По просьбе города Алегзандрия и округа Арлингтон я объявляю комендантский час с 18.00 (2.00 мск четверга — ред.) до 6.00 (14.00 мск — ред.) на этих территориях, за некоторыми исключениями. Я также объявляю чрезвычайное положение в Виргинии, чтобы мы могли продолжать реагировать", — написал Нортэм в Twitter.