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Москва

Байден переадресовал в Конгресс вопрос об импичменте Трампу 

Вечерняя Москва и ещё 43 1 час назад
Байден отказался решать вопрос об импичменте Трампу
Фото: flickr.com / Marc Nozell
Избранный президент США Джозеф Байден заявил, что решение о возможном импичменте действующему главе государства Дональду Трампу должен принимать Конгресс.
Как указал Байден, он «сосредоточен на своей работе», причем «уделяет основное внимание» темам борьбы с пандемией коронавирусной инфекции и вакцинации, а также стимулирования экономики.
При этом избранный президент США отметил, что в ближайшие часы обсудит со спикером палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и лидерами демократов свою рабочую повестку, включая «все, что они заходят обсудить со мной».
Байден выразил мнение, что Дональд Трамп «не подходит для роли президента», сообщает ТАСС.
Ранее помощник спикера палаты представителей конгресса США Кэтрин Кларк заявила, что уже в середине следующей недели законодатели могут проголосовать по вопросу объявления импичмента действующему президенту США Дональду Трампу.
Протесты в Вашингтоне
6 января сторонники Трампа ворвались в здание конгресса и окружили зал сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.
СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. Также известно, что в результате протестов пострадали более 50 человек.
Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джозефа Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа. Конгресс США утвердил избрание представителя Демократической партии Байдена президентом Америки 7 января.
Видео дня. Реакция соцсетей на штурм Капитолия в США
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Конгресс США , ИТАР-ТАСС , США
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