Как мир и союзники США отреагировали на хаос в Вашингтоне 

Мир наблюдает за "мятежом в Америке", а действующий президент США Дональд Трамп должен немедленно вмешаться в ситуацию вокруг конгресса. Об этом в среду заявил избранный президент США демократ Джозеф Байден , реагируя на произошедший днем штурм Капитолия сторонниками Трампа.

"Происходящее в центре Вашингтона — это не протесты, а мятеж", — заявил Байден. Демократ также призвал Трампа немедленно выступить по телевидению, "выполнить свою клятву, защитить конституцию" и потребовать завершить беспрецедентные в истории Америки беспорядки в национальном парламенте.

Многие союзники США не скрывают потрясения из-за хаоса в американской столице. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил: "Шокирующие сцены в Вашингтоне, округ Колумбия. Следует уважать результаты этих демократических выборов".

Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал Трампа и его сторонников признать официальные результаты выборов в США и "прекратить топтать ногами демократию". "Неуважение по отношению к демократическим институтам имеет разрушительные последствия", — написал он в Twitter.

В ПА ОБСЕ осудили столкновения в Вашингтоне, призвали уважать демократические процессы.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал происходящее у вашингтонского Капитолия "постыдным" и призвал к мирной передаче власти в США.

Министерство иностранных дел Турции выразило "тревогу" в связи с событиями в Вашингтоне, призвав "все стороны к трезвости, здравомыслию".

Кори Буш, недавно избранная конгрессмен-демократ из Миссури, заявила, что внесет резолюцию, призывающую к "изгнанию" из конгресса республиканцев, которые "спровоцировали этот внутренний теракт, пытаясь отменить выборы".

Чарльз Рэмси, бывший начальник полиции округа Колумбия, сказал, что, по его мнению "это настолько близко к попытке государственного переворота, какого эта страна когда-либо видела", — сказал Рэмси CNN.