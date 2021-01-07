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Как мир и союзники США отреагировали на хаос в Вашингтоне 

Российская Газета и ещё 12 9 минут назад
Как мир и союзники США отреагировали на хаос в Вашингтоне
Фото: AP Photo/Julio Cortez
Мир наблюдает за "мятежом в Америке", а действующий президент США Дональд Трамп должен немедленно вмешаться в ситуацию вокруг конгресса. Об этом в среду заявил избранный президент США демократ Джозеф Байден, реагируя на произошедший днем штурм Капитолия сторонниками Трампа.
"Происходящее в центре Вашингтона — это не протесты, а мятеж", — заявил Байден. Демократ также призвал Трампа немедленно выступить по телевидению, "выполнить свою клятву, защитить конституцию" и потребовать завершить беспрецедентные в истории Америки беспорядки в национальном парламенте.
Многие союзники США не скрывают потрясения из-за хаоса в американской столице. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил: "Шокирующие сцены в Вашингтоне, округ Колумбия. Следует уважать результаты этих демократических выборов".
Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал Трампа и его сторонников признать официальные результаты выборов в США и "прекратить топтать ногами демократию". "Неуважение по отношению к демократическим институтам имеет разрушительные последствия", — написал он в Twitter.
В ПА ОБСЕ осудили столкновения в Вашингтоне, призвали уважать демократические процессы.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал происходящее у вашингтонского Капитолия "постыдным" и призвал к мирной передаче власти в США.
Министерство иностранных дел Турции выразило "тревогу" в связи с событиями в Вашингтоне, призвав "все стороны к трезвости, здравомыслию".
Кори Буш, недавно избранная конгрессмен-демократ из Миссури, заявила, что внесет резолюцию, призывающую к "изгнанию" из конгресса республиканцев, которые "спровоцировали этот внутренний теракт, пытаясь отменить выборы".
Чарльз Рэмси, бывший начальник полиции округа Колумбия, сказал, что, по его мнению "это настолько близко к попытке государственного переворота, какого эта страна когда-либо видела", — сказал Рэмси CNN.
Напомним, ранее сотни сторонников действующего президента США Дональда Трампа прорвали полицейское оцепление и ворвались в конгресс США. В тот момент на Капитолийском холме проходило совместное заседание обеих палат, призванное утвердить итоги состоявшихся 3 ноября в стране президентских выборов. В итоге, заседание было сорвано, а все законодатели и вице-президент США Майк Пенс эвакуированы из здания.
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В мире , Конфликты , Происшествия , Борис Джонсон , Йенс Столтенберг , Джозеф Байден , Майк Пенс , Дональд Трамп , МИД , ОБСЕ , МИД Турции , НАТО , CNN , США
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