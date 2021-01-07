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Москва

СМИ сообщили об отказе Пентагона отправить нацгвардию к Капитолию 

РИА Новости и ещё 1 53 минуты назад
Пентагон отказался направить Национальную гвардию к Капитолию
Фото: © РИА Новости
Пентагон отклонил запрос властей Вашингтона о развертывании сил Национальной гвардии в районе Капитолия, сообщил в среду корреспондент Washington Post Алекс Хортон со ссылкой на источники.

"Источник сообщил мне, что министерство обороны только что отклонило запрос чиновников Вашингтона о развертывании Национальной гвардии на Капитолии", — написал он в Twitter.

Ранее газета USA Today со ссылкой на источник сообщила, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси попросила, чтобы Национальная гвардия очистила и обезопасила Капитолий в столице США Вашингтоне от протестующих.
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В мире , Министерство обороны , Пентагон , Washington Post , USA Today , США
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