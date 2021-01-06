Сторонники Трампа взяли штурмом Конгресс 

В Сети появилось видео, как группы сторонников Трампа, громко крича разгуливает по коридорам Конгресса. При этом полицейские при виде протестующих отступают и едва не спасаются бегством. Рядовые сотрудники Конгресса к разъяренным людям выходить не решаются, наблюдают за ними со стороны. Заседание Конгресса было приостановлено. В настоящее время идет эвакуация.

Тем временем снаружи разгораются столкновения протестующих с полицейскими. По данным журналистов, в результате несколько человек уже пострадали, в том числе и сотрудники правопорядка. Сторонники Трампа ведут себя агрессивно, кидаются на правоохранителей. В результате было решено эвакуировать сотрудников библиотеки Конгресса и сотрудников офисных зданий, расположенных на Капитолийском холме.

Известно, что Дональд Трамп призвал своих сторонников действовать мирно. В Вашингтоне введен комендантский час.