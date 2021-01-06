Сторонники Трампа взяли штурмом Конгресс 

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание американского Конгресса, сообщает Telegram-канал Mash. Протестующие пугают громкими криками рядовых сотрудников и заставляют полицейских отступать.
В Сети появилось видео, как группы сторонников Трампа, громко крича разгуливает по коридорам Конгресса. При этом полицейские при виде протестующих отступают и едва не спасаются бегством. Рядовые сотрудники Конгресса к разъяренным людям выходить не решаются, наблюдают за ними со стороны. Заседание Конгресса было приостановлено. В настоящее время идет эвакуация.
Тем временем снаружи разгораются столкновения протестующих с полицейскими. По данным журналистов, в результате несколько человек уже пострадали, в том числе и сотрудники правопорядка. Сторонники Трампа ведут себя агрессивно, кидаются на правоохранителей. В результате было решено эвакуировать сотрудников библиотеки Конгресса и сотрудников офисных зданий, расположенных на Капитолийском холме.
Известно, что Дональд Трамп призвал своих сторонников действовать мирно. В Вашингтоне введен комендантский час.
Сегодня Дональд Трамп на встрече с десятками тысяч своих сторонников заявил, что никогда не смирится с поражением в президентской гонке. Он также подчеркнул, что он и его команда «никогда не сдадутся». Днем ранее Трамп, выступая перед сторонниками в штате Джорджия, завил, что не «отдаст» Джо Байдену власть в Белом доме, а также пообещал устроить демократам «адскую битву», если они позволят себе «захватить» Сенат и администрацию президента.