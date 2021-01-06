Сторонники Трампа пошли на штурм Конгресса 

В Сети появилось видео происходящего в данный момент ан Капитолийском холме в Вашингтоне. На записи видно, как толпа людей с разъяренными криками направляется к Конгрессу. В руках протестующих флаги США, многие скандируют: «USA! USA!».

При этом сторонники действующего президента сметают по пути ограждения. У стен здания разъяренных людей встретили полицейские. Видно, что страсти накалены, правоохранители готовы применить газовые баллоны, которые держат наготове.

Сегодня Дональд Трамп на встрече с десятками тысяч своих сторонников заявил, что никогда не смирится с поражением в президентской гонке. Он также подчеркнул, что он и его команда «никогда не сдадутся». Днем ранее Трамп, выступая перед сторонниками в штате Джорджия, завил, что не «отдаст» Джо Байдену власть в Белом доме, а также пообещал устроить демократам «адскую битву», если они позволят себе «захватить» Сенат и администрацию президента