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Москва

Сторонники Трампа пошли на штурм Конгресса 

Павел Тиунов 20 минут назад
Сторонники Дональда Трампа пытаются штурмовать здание Конгресса США, сообщает Telegram-канал Mash. Похоже они пытаются предотвратить официальное утверждение Джо Байдена новым президентом страны.
В Сети появилось видео происходящего в данный момент ан Капитолийском холме в Вашингтоне. На записи видно, как толпа людей с разъяренными криками направляется к Конгрессу. В руках протестующих флаги США, многие скандируют: «USA! USA!».
При этом сторонники действующего президента сметают по пути ограждения. У стен здания разъяренных людей встретили полицейские. Видно, что страсти накалены, правоохранители готовы применить газовые баллоны, которые держат наготове.
Трамп отказался признать поражение на президентских выборах
Сегодня Дональд Трамп на встрече с десятками тысяч своих сторонников заявил, что никогда не смирится с поражением в президентской гонке. Он также подчеркнул, что он и его команда «никогда не сдадутся». Днем ранее Трамп, выступая перед сторонниками в штате Джорджия, завил, что не «отдаст» Джо Байдену власть в Белом доме, а также пообещал устроить демократам «адскую битву», если они позволят себе «захватить» Сенат и администрацию президента.
Ранее, как сообщал «Рамблер», о том, что после оглашения результатов президентских выборов США окажется на грани гражданской войны, заявлял экономист Михаил Делягин.
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В мире , Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Михаил Делягин , Администрация Президента РФ , Конгресс США
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