Британия ослабила санкции против Крыма 

Великобритания сделала послабление в санкциях, введенных в отношении Крыма , сообщило правительство Соединенного Королевства.

Согласно генеральной лицензии, теперь ГУП «Крымские морские порты» может передавать транзитные платежи за проход своих судов через Керченский пролив и стоянку — в случае, когда судно в экстренном порядке заходит в порт, оно должно заплатить за это. При этом, в соответствии с санкциями, введенными Евросоюзам, оператор не может производить платежи за услуги портов Севастополь или Керчь , передает РБК

Лицам, планирующим платеж ГУП «Крымские морские порты», необходимо сообщить об этом британскому регулятору, контролирующему соблюдение санкционного режима — OFSI.

ГУП «Крымские морские порты» находится в тяжелом финансовом положении из-за режима западных санкций, резко сокративших объемы международных заходов в крымские порты. В 2019 году чистый убыток «Крымских морских портов» составил 175 млн рублей, в 2018 году было 411,7 млн рублей убытка.

Ранее член сената Италии, член парламентской ассамблеи Совета Европы Мануэль Вескови заявил, что санкции, введенные Евросоюзом в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией, являются бессмысленным ходом и вредят простым людям.

Президент России Владимир Путин заявлял , что санкции, введенные против крымчан, которых на западе считают «жертвами аннексии», являются бредом и чушью.