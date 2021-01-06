Трамп отказался признать поражение на президентских выборах 

Громкое заявление политик сделал на встрече с десятками тысяч своих сторонников. При этом Трамп подчеркнул, что он и его команда никогда «не сдадутся».

Днем ранее Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Джорджия, завил, что не «отдаст» Джо Байдену власть в Белом доме, а также пообещал устроить демократам «адскую битву», если они позволят себе «захватить» Сенат и администрацию президента

Ранее, как сообщал «Рамблер», американские СМИ отмечали, что Дональд Трамп не планирует публично признавать провал на президентских выборах, хотя в частном кругу политик якобы уже заявил, что смирился с поражением. В случае, если Джо Байден будет объявлен новым президентом США, то Трамп скорее всего не явится на его инаугурацию. Между тем Байден уже назвал себя новым главой государства и призвал своего оппонента публично признать его победу.