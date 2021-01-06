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Москва

Трамп отказался признать поражение на президентских выборах 

Павел Тиунов 1 час назад
Трамп отказался признать поражение на президентских выборах
Фото: REUTERS
Действующий лидер США Дональд Трамп заявил, что никогда не смирится с поражением в президентской гонке, сообщает РИА Новости.
Громкое заявление политик сделал на встрече с десятками тысяч своих сторонников. При этом Трамп подчеркнул, что он и его команда никогда «не сдадутся».
Днем ранее Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Джорджия, завил, что не «отдаст» Джо Байдену власть в Белом доме, а также пообещал устроить демократам «адскую битву», если они позволят себе «захватить» Сенат и администрацию президента.
Ранее, как сообщал «Рамблер», американские СМИ отмечали, что Дональд Трамп не планирует публично признавать провал на президентских выборах, хотя в частном кругу политик якобы уже заявил, что смирился с поражением. В случае, если Джо Байден будет объявлен новым президентом США, то Трамп скорее всего не явится на его инаугурацию. Между тем Байден уже назвал себя новым главой государства и призвал своего оппонента публично признать его победу.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Администрация Президента РФ , РИА Новости
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