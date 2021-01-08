Раскрыты детали «тайной вакцинации» украинских политиков

Одна из сотрудниц клиники Mediland в Киеве рассказала, что на базе медучреждения якобы проводится "вакцинация" от коронавируса, сообщает портал " Страна.ua ".

Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что около десяти депутатов Верховной рады и украинских бизнесменов, в том числе Михаил Радуцкий , и топ-чиновники "тайно вакцинировались" препаратами производства BioNTech и Pfizer от коронавирусной инфекции, заплатив за два укола до 3 тысяч евро, при том, что официально на Украину ни одна вакцина не завозится.

Утверждается, что корреспондент издания посетила клинику под видом клиента. Как заявила ей сотрудница Mediland, вакцинацией занимается "целая фирма, которая арендует в клинике помещение".

"Действительно, у нас делают вакцину от коронавируса", — отметила она.

По словам собеседницы, вакцинированных было уже "очень много".

"Очень много людей уже было на вакцинации и с ними все нормально. Все ушли живые, здоровые и в хорошем настроении. В плане побочных явлений никто ничего не обнаружил", — заключила сотрудница клиники.

В декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале 2021 года. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку восьми миллионов доз вакцины.

Позднее украинский минздрав заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech. Однако сейчас вакцинация на Украине не началась, ни одна партия препаратов в страну не доставлена.