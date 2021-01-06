"Мы не хотим однажды проснуться и обнаружить китайские стандарты в таких сферах, как искусственный интеллект и кибернетика. Второй большой вызов — это стратегическая конкуренция со стороны Москвы и Пекина", — сказала дипломат.

Она назвала опасным тот факт, что Китай может задать правила будущего технологического развития в этих областях. Дипломат сравнила эту ситуацию с распространением ядерных технологий в 1950-х годах.

Пирс считает, что развитие Китая "слишком авторитарно", а новые технологии должны приносить выгоду "открытым рынкам". Поэтому США и Великобритании нужно "сделать все правильно", чтобы "открытые общества" преуспевали и могли "противостоять стратегическим вызовам со стороны Китая и России" после пандемии, заключила она.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в США и Великобритании остается крайне напряженной. Число выявленных случаев заражения в Штатах за сутки увеличилось на 229 тысяч, скончались 3775 человек. Суточный прирост выявленных случаев инфекции COVID-19 в Великобритании впервые с начала пандемии превысил 60 тысяч случаев, умерли 830 человек. С вечера четверга в Англии ввели уже третий по счету локдаун, который по строгости можно сравнить с первым.

Китай смог справиться с эпидемией коронавирусной инфекции благодаря дисциплинированному подходу государства и граждан страны к проблеме. В стране отсутствуют случаи массового заражения, а небольшие вспышки инфекции быстро гасят с помощью точечных карантинных мер, массового тестирования групп риска и масштабного отслеживания передвижения граждан.