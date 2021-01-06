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Эстонский премьер поздравил православных с Рождеством на русском языке 

РИА Новости и ещё 1 5 часов назад
Эстонский премьер поздравил православных с Рождеством на русском языке
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в среду на русском языке поздравил всех православных с Рождеством.
Видеопоздравление опубликовано на сайте эстонского правительства.

"Дорогие друзья. Пусть в Рождество ваши сердца и дома наполнятся миром, добротой, радостью, надеждой и теплом, а к ним прибавится здоровье! Светлого Рождества вам и вашим близким!" — сказал Ратас.

Эстонская православная церковь Московского патриархата объединяет две епархии — Таллинскую и Нарвскую. Прихожанами Эстонской православной церкви Московского патриархата считают себя примерно 170 тысяч верующих.
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