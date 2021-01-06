Эстонский премьер поздравил православных с Рождеством на русском языке 

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в среду на русском языке поздравил всех православных с Рождеством.
Видеопоздравление опубликовано на сайте эстонского правительства.
"Дорогие друзья. Пусть в Рождество ваши сердца и дома наполнятся миром, добротой, радостью, надеждой и теплом, а к ним прибавится здоровье! Светлого Рождества вам и вашим близким!" — сказал Ратас.
Эстонская православная церковь Московского патриархата объединяет две епархии — Таллинскую и Нарвскую. Прихожанами Эстонской православной церкви Московского патриархата считают себя примерно 170 тысяч верующих.