Суд в Лондоне отказался освободить Ассанжа под залог 

Магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпустить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа под залог, передаёт РИА Новости.
Сообщается, что он останется в тюрьме до рассмотрения апелляции США по делу о его экстрадиции.
4 января Центральный уголовный суд Лондона отказал властям Соединённых Штатов в экстрадиции Ассанжа. Основанием для этого стали опасения за психическое здоровье журналиста.
Юристы, представляющие интересы американских властей, заявили о намерении подать апелляцию на такое решение.