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Москва

Суд в Лондоне отказался освободить Ассанжа под залог 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпустить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа под залог, передаёт РИА Новости.
Сообщается, что он останется в тюрьме до рассмотрения апелляции США по делу о его экстрадиции.
4 января Центральный уголовный суд Лондона отказал властям Соединённых Штатов в экстрадиции Ассанжа. Основанием для этого стали опасения за психическое здоровье журналиста.
Юристы, представляющие интересы американских властей, заявили о намерении подать апелляцию на такое решение.
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В мире , Видео , Wikileaks , РИА Новости , Вестминстер , Лондон , США , Великобритания
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