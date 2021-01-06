Ещё
Далее:
Читайте также:
Российский фильм попал в топ лучших в мире
Российский фильм попал в топ лучших в мире Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Аргентине расследуют порчу 400 доз «Спутника V» 

Газета.Ru 50 минут назад
Расследование начато в Аргентине в связи с нарушением условий хранения 400 доз российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V», сообщает Nacion со ссылкой на официальных лиц.
Дозы российской вакцины оказались непригодны для использования из-за нарушения холодовой цепи, указано в сообщении. Инцидент произошел в муниципалитете Олаваррия, провинция Буэнос-Айрес.
В настоящее время рассматриваются две возможные причины сбоя в работе цепи: технический сбой и преднамеренное изменение настроек температуры с целью порчи препарата, рассказал занимающийся расследованием генеральный прокурор судебного департамента муниципалитета Асуль Марсело Собрино.
Китай отказал ВОЗ в возможности изучить происхождение COVID-19
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Газета.Ru: последние новости
Экспертов ВОЗ не пустили в Китай для изучения происхождения COVID-19 Экспертов ВОЗ не пустили в Китай для изучения происхождения COVID-19 Токаев ответил на заявление депутата РФ о подаренной Казахстану территории Токаев ответил на заявление депутата РФ о подаренной Казахстану территории Трамп надеется на вице-президента Пенса на заседании Конгресса Трамп надеется на вице-президента Пенса на заседании Конгресса
Комментарии 142
В мире , Видео , ВОЗ , Российский фонд прямых инвестиций
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Женщина избила собственную собаку и попала на видео
00:40
Женщина избила собственную собаку и попала на видео
Происшествия
Мужчина рухнул вниз с вершины новогодней ели и попал на видео
00:29
Мужчина рухнул вниз с вершины новогодней ели и попал на видео
Происшествия
Футболист «Рубина» станцевал на пляже с бутылкой пива и попал на видео
00:11
Футболист «Рубина» станцевал на пляже с бутылкой пива и попал на видео
Общество
Последствия третьего национального локдауна в Великобритании сняли на видео
00:35
Последствия третьего национального локдауна в Великобритании сняли на видео
В мире
Ограбление банка в Петербурге попало на видео
00:55
Ограбление банка в Петербурге попало на видео
Криминал
Стычка сторонников Трампа с полицией попала на видео
01:02
Стычка сторонников Трампа с полицией попала на видео
США
ДТП с участием конного экипажа в Санкт-Петербурге сняли на видео
00:20
ДТП с участием конного экипажа в Санкт-Петербурге сняли на видео
Происшествия
Крупный лесной пожар в Австрии попал на видео
01:02
Крупный лесной пожар в Австрии попал на видео
Пожары
Водитель намотал джип на ограждение и завыл от отчаяния
01:48
Водитель намотал джип на ограждение и завыл от отчаяния
Происшествия
Дженнифер Лопес в откровенном купальнике попала на видео
00:17
Дженнифер Лопес в откровенном купальнике попала на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение