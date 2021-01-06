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В Гонконге арестовали более 50 оппозиционеров по обвинению в подрывной деятельности 

runews24.ru 10 часов назад
В Гонконге предотвратили госпереворот: арестованы 50 человек
Фото: EPA
В среду, 6 января, в Гонконге арестовали более 50 бывших депутатов законодательного совета Гонконга от оппозиции. Их обвинили в организации подрывной деятельности.
Как передает газета South China Morning Post, данное задержание является самым массовым после вступления в силу закона о защите национальной безопасности в Гонконге.

«Бывшие депутаты виновны во вмешательстве в законное исполнение правительством ряда функций. Они планировали в соответствии с планом организовать массовые выступления на улицах Гонконга, и хотели предпринимать другие действия, чтобы парализовать жизнь общества», — сообщил секретарь безопасности Гонконга Джон Ли.

Органы правопорядка Гонконга также передали нескольким СМИ судебные постановления, в которых распорядились предоставить документы, «связанные с делами о национальной безопасности». На исполнение дается семь дней.
Большинство из задержанных участвовали в июле 2020 года в кампании «35 плюс». Их целью являлось получение большинства мест в законодательном совете Гонконга, но сегодня преимущество в парламенте находится у партий, ориентированных на отношения с Китаем.
Агентство AFP также передает, что среди арестованных в Гонконге есть юрист фирмы Ho, Tse, Wai & Partners Джон Клэнси, который является гражданином США.
В ноябре 2020 года главы МИД Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США потребовали от Пекина соблюдать автономию Гонконга. Также было выдвинуто обвинение в «подавлении критических голосов и свободных СМИ».
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В мире , Джон Клэнси , Джон Ли , МИД , France-Presse , Гонконг , Китай
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