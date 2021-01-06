В Гонконге предотвратили госпереворот: арестованы 50 человек

В среду, 6 января, в Гонконге арестовали более 50 бывших депутатов законодательного совета Гонконга от оппозиции. Их обвинили в организации подрывной деятельности.

Как передает газета South China Morning Post, данное задержание является самым массовым после вступления в силу закона о защите национальной безопасности в Гонконге.

«Бывшие депутаты виновны во вмешательстве в законное исполнение правительством ряда функций. Они планировали в соответствии с планом организовать массовые выступления на улицах Гонконга, и хотели предпринимать другие действия, чтобы парализовать жизнь общества», — сообщил секретарь безопасности Гонконга Джон Ли.

Органы правопорядка Гонконга также передали нескольким СМИ судебные постановления, в которых распорядились предоставить документы, «связанные с делами о национальной безопасности». На исполнение дается семь дней.

Большинство из задержанных участвовали в июле 2020 года в кампании «35 плюс». Их целью являлось получение большинства мест в законодательном совете Гонконга, но сегодня преимущество в парламенте находится у партий, ориентированных на отношения с Китаем.