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Привившийся вакциной Pfizer американский конгрессмен заболел COVID-19 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Привившийся вакциной Pfizer конгрессмен США заболел COVID-19
Фото: Reuters
Член Палаты представителей США, республиканец Кевин Брэйди, в декабре получивший первую дозу вакцины от COVID-19 компании Pfizer, сообщил, что заболел коронавирсной инфекций.

«Сегодня врач палаты представителей сообщил мне, что я сдал положительный тест на COVID-19, я соблюдаю карантин. В соответствии с рекомендацией я получил первую дозу вакцины Pfizer 18 декабря и недавно сдал отрицательный тест на COVID в день Нового года», — сообщил Брэйди, передает РИА «Новости».

Ранее в Португалии врач Соня Асеведу внезапно умерла после прививки вакциной от коронавируса, созданной совместно американской компанией Pfizer и германской BioNTech. Также США погибли шесть человек, привившихся Pfizer. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии.
Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину.
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В мире , Pfizer , РИА Новости , Израиль , Португалия , США , Швейцария
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