Привившийся вакциной Pfizer конгрессмен США заболел COVID-19

«Сегодня врач палаты представителей сообщил мне, что я сдал положительный тест на COVID-19, я соблюдаю карантин. В соответствии с рекомендацией я получил первую дозу вакцины Pfizer 18 декабря и недавно сдал отрицательный тест на COVID в день Нового года», — сообщил Брэйди, передает РИА «Новости».