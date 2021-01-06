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Москва

Киев продолжит требовать вернуть ему икону, подаренную Лаврову в Сараево 

РИА Новости 44 минуты назад
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сербский член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик врет и добавил, что Киев и дальше будет требовать вернуть икону, подаренную министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.
Ранее Додик заявил, что власти Украины не требовали от руководства БиГ передать им подаренную Лаврову икону.

"Украинская икона обожгла руки… российским дипломатам, которые от нее открестились. Но господин Додик продолжает врать… Украина и дальше требует возвращения иконы", — написал Кулеба в Twitter.

Лавров в ходе визита в БиГ 14 декабря посетил Восточное Сараево, где Додик преподнес ему в дар православную икону, возраст которой, как сообщалось, 300 лет, она якобы была "найдена в Луганске". Посольство Украины в Сараево после этого направило ноту в МИД страны с требованием объяснить ее происхождение. МИД РФ затем передал икону в посольство Боснии и Герцеговины в Москве. При этом российская сторона рекомендовала партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения ее происхождения. Украинский посол в Хорватии, а также в Боснии и Герцеговине Василий Кирилич заявил, что икона должна быть возвращена на Украину.
МИД РФ передал подаренную Лаврову икону в посольство Боснии и Герцеговины
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В мире , Видео , Дмитрий Кулеба , Сергей Лавров , Милорад Додик , Василий Кирилич , МИД
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