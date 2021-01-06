Трамп смирился с поражением на президентских выборах

Президент США Дональд Трамп в частных беседах признает свое поражение на прошедших 3 ноября выборах, однако не делает этого публично, чтобы тем самым привлечь к себе больше внимания. Об этом сообщила во вторник газета Politico со ссылкой на свои источники.

По их данным, американский лидер также понимает, что в среду Сенат и Палата представителей Конгресса США на совместном заседании утвердят победу избранного президента Джозефа Байдена . По словам источника издания, глава Белого дома даже признался, что он "просто разочарован" поражением на президентских выборах. Глава государства, отмечает газета, смирился со своим поражением буквально в последние недели. Несмотря на то, что Трамп признает в частных беседах свое поражение, отмечают источники Politico, он все же утверждает, что выиграл бы честные выборы. Американский лидер также обсуждал с помощниками планы покинуть Вашингтон и отправиться в свое поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Трамп продолжает заявлять о фальсификациях на выборах лишь для привлечения к себе большего внимания, поясняет издание.

"Смысл [этих действий] в том, чтобы представлять интерес и быть обсуждаемым в новостях", — пояснил источник газеты.

Тем не менее, по данным Politico, команда республиканца Трампа надеется, что 180 его однопартийцев в Палате представителей и 13 в Сенате все же попытаются оспорить 6 января результаты голосования выборщиков.