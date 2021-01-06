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Сделавший предложение в «красной зоне» российский врач удивил британцев 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Сделавший предложение в «красной зоне» врач из РФ удивил британцев
Фото: Ростислав Нетисов РИА Новости
Романтическая история из Красноярска в канун Нового года, где хирург Игорь Анохин сделал предложение своей возлюбленной в «красной зоне» оказалась на страницах британского таблоида The Daily Mail. Публикация вызвала активный и положительный отклик пользователей в комментариях.

«Это мило. С наилучшими пожеланиями!», «Они выглядят как профессиональные модели, у русских, кажется, удивительные гены, эта прохладная элегантная славянская внешность», «Поздравляем», — написали читатели.

Знакомства Анохина с анестезиологом Екатериной Внуковой произошло в апреле 2020 года в госпитале для больных коронавирусом. Спустя восемь месяцев общения хирург решился сделать предложение руки и сердца, видео которого было опубликовано в Сети.
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В мире , Общество , Красноярск , Красноярский Край
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