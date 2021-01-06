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ЦИК Украины обратился к властям ДНР и ЛНР по поводу проведения выборов 

Вечерняя Москва 23 минуты назад
ЦИК Украины обратился к властям ДНР и ЛНР
Фото: youtube.com
Центризбирком Украины обратился к администрациям Донецкой и Луганской областей относительно возможности проведения первых местных выборов 28 марта 2021 года на отдельных, подконтрольных Киеву территориях. Об этом сообщается на сайте ЦИК.
Комиссия обратилась к Донецкой и Луганской областным администрациям относительно предоставления не позднее 12:00 15 января 2021 года выводов о возможности организации подготовки и проведения первых местных выборов 28 марта 2021 года в отдельных территориальных общинах этих областей.
Отмечается, что в перечень таких общин входят десять сельских, поселковых, городских территориальных общин Мариупольского, Волновахского, Покровского и Бахмутского районов Донецкой области и восемь в Счастьенском и Северодонецком районах Луганской области, сообщается на портале Ukranews.com.
Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине 25 октября. Местные органы власти избираются на пять лет.
На подконтрольной украинским властям территории Донбасса не состоялись выборы в областные советы. Но жители смогли проголосовать за глав населенных пунктов, а также депутатов местных и районных советов. Выборы не проходили на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому Радой постановлению, выборы на этих территориях смогут проходить только после вывода всех вооруженных формирований и передачи контроля над украинско-российской границей.
Конфликт на востоке Украины
Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.
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Комментарии
В мире , Центризбирком России , Донецкий , Киев
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