В Пентагоне оценили значение ракетного договора между РФ и США

Свое мнение по этому вопросу выразил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард. Он назвал новый ДСНВ "самым свежим" примером взаимопонимания современных угроз. Он уверен, что при обсуждении потенциала стратегического сдерживания обе страны показывают себя, как великие державы, понимающие всю ответственность и последствия нарушения договора.

Американский адмирал не уточнил, возобновили ли Россия и США инспекции в рамках ДСНВ, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Однако он тепло отметил проведение подобных мероприятий.

Ричард также не стал давать подробных комментариев о потенциальном продлении СНВ-3. Адмирал рассказал, что уже общался с переходной командой новоизбранного президента США. По его словам, эти встречи были продуктивными.