Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Трамп запретил транзакции с владельцами восьми китайских приложений 

РИА Новости и ещё 2 45 минут назад
Трамп ввел новые санкции против китайских компаний
Фото: © REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп запретил транзакции с лицами, контролирующими 8 китайских приложений мобильных платежей, говорится в тексте исполнительного указа Трампа.
Указ вступает в силу через 45 дней, то есть 19 февраля — примерно через месяц после того, как Трамп должен покинуть пост президента. Его преемник Джо Байден может отказаться от этих мер.
Трамп объяснил эти действия потенциальной угрозой национальной безопасности страны.
Под запрет попадают приложения Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay и WPS Office.

"Получая доступ к личным электронным устройствам, таким как смартфоны, планшеты и компьютеры, связанные с китайцами программные приложения могут получить доступ и захватить большой объем информации пользователей, в том числе конфиденциальную персональную и частную информацию. Продолжающаяся деятельность КНР и Компартии Китая, которые воруют или получают другими способами данные лиц из США, ясно показывает, что они намереваются использовать массовый сбор данных для продвижения экономической повестки дня КНР и его повестки дня в области безопасности", — говорится в уведомлении Трампа конгрессу в связи с подписанием указа.

Видео дня. Заплевавших Вечный огонь азербайджанцев заставили извиниться
Последние новости
Песков заявил о нежелании жить после критики со стороны Путина Песков заявил о нежелании жить после критики со стороны Путина В России предложили провести амнистию кредитов В России предложили провести амнистию кредитов Безобидный симптом оказался предвестником рака Безобидный симптом оказался предвестником рака
Комментарии 1
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Водитель намотал джип на ограждение и завыл от отчаяния
01:48
Водитель намотал джип на ограждение и завыл от отчаяния
Происшествия
Дженнифер Лопес в откровенном купальнике попала на видео
00:17
Дженнифер Лопес в откровенном купальнике попала на видео
Шоу-бизнес
«Лес из 18 светофоров» вырос на перекрестке города в РФ
00:29
«Лес из 18 светофоров» вырос на перекрестке города в РФ
Общество
Валерия показала, как сын встречает жену из роддома
00:05
Валерия показала, как сын встречает жену из роддома
Шоу-бизнес
Полицейские поймали пьяного Деда Мороза
01:03
Полицейские поймали пьяного Деда Мороза
Происшествия
Мэр города без одежды поздравил всех в прямом эфире
00:22
Мэр города без одежды поздравил всех в прямом эфире
В мире Европа
Охранник подрался с ждущими на морозе посетителями аквапарка
00:43
Охранник подрался с ждущими на морозе посетителями аквапарка
Происшествия
Услужливые роботы-библиотекари поссорились в Китае
00:42
Услужливые роботы-библиотекари поссорились в Китае
В мире Наука и техника
Машину эвакуировали вместе с водителем
00:22
Машину эвакуировали вместе с водителем
Происшествия Новости Москвы
Заядлый охотник устроил стрельбу в подъезде
01:31
Заядлый охотник устроил стрельбу в подъезде
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение