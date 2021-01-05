Украинская компания подала документы на регистрацию «Спутник V» 

"В связи с многочисленными запросами администрация АО "Биолек" сообщает, что 31.12.2020 года в адрес минздрава Украины нами действительно было отправлено заявление о государственной регистрации лекарственного средства — вакцины Гам-КОВИД-Вак. Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, производства ФГБУ "НИЦЕМ им. М. Ф. Гамалеи", МЗ РФ", — говорится в заявлении.