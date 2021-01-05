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Москва

Украинская компания подала документы на регистрацию «Спутник V» 

Прайм 1 час назад
Украинская компания подала документы на регистрацию «Спутник V»
Фото: © Sputnik
Харьковская компания "Биолек" подтвердила, что подавала в минздрав Украины документы на регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.
Ранее глава политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что харьковская компания "Биолек" обратилась в министерство здравоохранения Украины с заявлением о госрегистрации вакцины от коронавируса "Спутник V". Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что слухи о госрегистрации в стране российской вакцины от COVID-19 не соответствуют действительности и отметил, что в стране будут использовать только вакцины, которые успешно прошли третью фазу исследований.

"В связи с многочисленными запросами администрация АО "Биолек" сообщает, что 31.12.2020 года в адрес минздрава Украины нами действительно было отправлено заявление о государственной регистрации лекарственного средства — вакцины Гам-КОВИД-Вак. Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, производства ФГБУ "НИЦЕМ им. М. Ф. Гамалеи", МЗ РФ", — говорится в заявлении.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украина не может использовать российскую вакцину от коронавируса, поскольку она не прошла третью стадию клинических испытаний, и отметил, что сейчас речь о закупке российской вакцины не идет.
Две российские вакцины уже зарегистрированы Минздравом РФ — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, созданная НИЦЭМ имени Гамалеи, — "Спутник V" и разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора, вакцина "ЭпиВакКорона". Поставки обеих вакцин в регионы для проведения прививочной кампании уже начались.
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Еще одна вакцина находится в разработке сотрудники Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Это так называемая "цельновирионная вакцина" — в ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, который лишен своих инфекционных свойств, но при этом способен вызывать иммунную реакцию. Ее регистрация ожидается в феврале 2021 года. На доклиническом этапе исследований находится генетическая вакцина от коронавируса "Урал" — разработка завод "Медсинтез" в Свердловской области. По словам депутата Госдумы, члена комитета по охране здоровья Александра Петрова, клинические испытания продлятся еще около года.
Над созданием вакцины от коронавируса также работают в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА России, в Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова, в Институте общей генетики имени Вавилова, в Институте экспериментальной медицины, в НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава России, в Казанском и Крымском федеральных университетах, в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ), на базе биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.
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В мире , Денис Шмыгаль , Виктор Медведчук , Виктор Ляшко , Александр Петров , МГУ , Минздрав РФ , Федеральное медико-биологическое агентство , Мотор Сич , Роспотребнадзор
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