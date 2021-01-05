Украинские чиновники начали нелегально прививаться от COVID

«Банкует на кассе некий Гриша, который заранее предупреждает клиентов о сумме, которую необходимо иметь при себе. Каким образом определяется цена, я так и не понял. Очевидно, по количеству колец на пальцах. Все знакомые прививались по разным ценам. Кто-то заплатил 2,5 тыс. Гриша представитель некоего Романа Гольдмана, который позиционирует себя как израильский медик. Деньги принимаются кэшем, не проводятся через официальную кассу клиники. Происхождение вакцины и как ее содержат — не разглашается», — сообщил один из бизнесменов, привившийся нелегальной вакциной.