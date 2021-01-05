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В Германии продлили карантин до 31 января 

RT на русском 2 часа назад
В Германии продлили карантин до 31 января
Фото: Reuters
Власти Германии продлили до конца января карантин, введённый в стране с 16 декабря.

«Мы хотим продлить до 31 января действие принятых в декабре решений», — приводит ТАСС слова канцлера Германии Ангелы Меркель.

Меркель отметила, что в кризисных регионах ФРГ из-за риска распространения коронавирусной инфекции запретят отдаляться от дома без веской причины на расстояние более 15 км.
Ранее российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, во время которого они обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекции.
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В мире , Ангела Меркель , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Германия
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