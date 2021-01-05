Трамп заявил о праве Пенса отклонить итоги голосования выборщиков

"У вице-президента есть полномочия для того, чтобы признать недействительными выборщиков, которые были избраны мошенническим образом", — написал глава Белого дома во вторник в своем Twitter.

Суд штата Техас отклонил 1 января иск конгрессмена-республиканца Луи Гомерта и его однопартийцев, которые пытались, по сути, заставить Пенса пересмотреть результаты прошедших президентских выборов. В иске содержалась просьба к суду предоставить вице-президенту право отменить итоги голосования в спорных штатах и обязать Конгресс засчитать голоса выборщиков-республиканцев, которые во время альтернативной, непризнанной процедуры выступили за Трампа. Вместе с тем сам Пенс, как сообщала газета "Вашингтон пост", просил отклонить подобное обращение.

Позднее вице-президент приветствовал намерение республиканцев в Конгрессе оспорить 6 января на совместном заседании обеих палат законодательного органа нового созыва результаты президентских выборов. Именно в этот день планируется утвердить итоги голосования коллегии выборщиков, объявивших 14 декабря о победе демократа Джозефа Байдена. При этом вице-президент будет председательствовать во время процедуры, поскольку является, согласно американской конституции, главой Сената.