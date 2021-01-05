Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Трамп заявил, что Пенс имеет право отклонить итоги голосования коллегии выборщиков 

ТАСС 37 минут назад
Трамп заявил о праве Пенса отклонить итоги голосования выборщиков
Фото: Reuters
Действующий президент США Дональд Трамп заявил о том, что вице-президент Майкл Пенс имеет необходимые полномочия, чтобы пересмотреть результаты прошедших 3 ноября президентских выборов, отклонив голоса выборщиков от спорных штатов.

"У вице-президента есть полномочия для того, чтобы признать недействительными выборщиков, которые были избраны мошенническим образом", — написал глава Белого дома во вторник в своем Twitter.

Суд штата Техас отклонил 1 января иск конгрессмена-республиканца Луи Гомерта и его однопартийцев, которые пытались, по сути, заставить Пенса пересмотреть результаты прошедших президентских выборов. В иске содержалась просьба к суду предоставить вице-президенту право отменить итоги голосования в спорных штатах и обязать Конгресс засчитать голоса выборщиков-республиканцев, которые во время альтернативной, непризнанной процедуры выступили за Трампа. Вместе с тем сам Пенс, как сообщала газета "Вашингтон пост", просил отклонить подобное обращение.
Трамп отказался "отдавать" Белый дом Байдену
Позднее вице-президент приветствовал намерение республиканцев в Конгрессе оспорить 6 января на совместном заседании обеих палат законодательного органа нового созыва результаты президентских выборов. Именно в этот день планируется утвердить итоги голосования коллегии выборщиков, объявивших 14 декабря о победе демократа Джозефа Байдена. При этом вице-президент будет председательствовать во время процедуры, поскольку является, согласно американской конституции, главой Сената.
Видео дня. Заплевавших Вечный огонь азербайджанцев заставили извиниться
ТАСС: последние новости
В Норвегии умерли двое привитых от коронавируса В Норвегии умерли двое привитых от коронавируса В Великобритании выявили максимальные 60,9 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки В Великобритании выявили максимальные 60,9 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки Президент Армении заразился коронавирусом Президент Армении заразился коронавирусом
Комментарии 74
В мире , Джозеф Байден , Майкл Пенс , Дональд Трамп , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Водитель намотал джип на ограждение и завыл от отчаяния
01:48
Водитель намотал джип на ограждение и завыл от отчаяния
Происшествия
Дженнифер Лопес в откровенном купальнике попала на видео
00:17
Дженнифер Лопес в откровенном купальнике попала на видео
Шоу-бизнес
«Лес из 18 светофоров» вырос на перекрестке города в РФ
00:29
«Лес из 18 светофоров» вырос на перекрестке города в РФ
Общество
Валерия показала, как сын встречает жену из роддома
00:05
Валерия показала, как сын встречает жену из роддома
Шоу-бизнес
Полицейские поймали пьяного Деда Мороза
01:03
Полицейские поймали пьяного Деда Мороза
Происшествия
Мэр города без одежды поздравил всех в прямом эфире
00:22
Мэр города без одежды поздравил всех в прямом эфире
В мире Европа
Охранник подрался с ждущими на морозе посетителями аквапарка
00:43
Охранник подрался с ждущими на морозе посетителями аквапарка
Происшествия
Услужливые роботы-библиотекари поссорились в Китае
00:42
Услужливые роботы-библиотекари поссорились в Китае
В мире Наука и техника
Машину эвакуировали вместе с водителем
00:22
Машину эвакуировали вместе с водителем
Происшествия Новости Москвы
Заядлый охотник устроил стрельбу в подъезде
01:31
Заядлый охотник устроил стрельбу в подъезде
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение