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Москва

Президент Казахстана написал статью после слов российского депутата 

Вечерняя Москва и ещё 9 1 час назад
Президент Казахстана написал статью после слов депутата РФ
Фото: Резиденция Президента «Акорда»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал во вторник, 5 января, в издании Egemen Qazaqstan статью, где подчеркнул, что территорию республики «никто извне» не отдавал, народ страны жил там в течение многих веков.
Казахский лидер назвал главным богатством государства землю, которая была унаследована от предков.

— Такую огромную территорию казахам никто не дарил извне. Наша история не измеряется 1991 или 1936 годом, — отметил он.

По словам Токаева, народ жил на этих землях еще во времена Золотой Орды, Тюркского ханства и при гуннах и саках.
Он призвал противостоять «некоторым иностранцам», которые сомневаются в территориальной целостности страны и критикуют добрососедские отношения.
Президент Казахстана добавил, что у государства нет территориальных споров с другими странами.
Ранее глава комитета Государственной думы по образованию и науке Вячеслав Никонов сказал на телевидении, что территория Казахстана является большим подарком от России. После этих слов в МИД страны вызвали временного поверенного в делах РФ Александра Комарова и вручили ему ноту протеста.
Позже депутат пояснил, что, по его мнению, интересы страны были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР.
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В мире , Вячеслав Никонов , МИД , Госдума
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