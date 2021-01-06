Президент Казахстана написал статью после слов депутата РФ

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал во вторник, 5 января, в издании Egemen Qazaqstan статью, где подчеркнул, что территорию республики «никто извне» не отдавал, народ страны жил там в течение многих веков.

Казахский лидер назвал главным богатством государства землю, которая была унаследована от предков.

— Такую огромную территорию казахам никто не дарил извне. Наша история не измеряется 1991 или 1936 годом, — отметил он.

По словам Токаева, народ жил на этих землях еще во времена Золотой Орды, Тюркского ханства и при гуннах и саках.

Он призвал противостоять «некоторым иностранцам», которые сомневаются в территориальной целостности страны и критикуют добрососедские отношения.

Президент Казахстана добавил, что у государства нет территориальных споров с другими странами.

Ранее глава комитета Государственной думы по образованию и науке Вячеслав Никонов сказал на телевидении, что территория Казахстана является большим подарком от России. После этих слов в МИД страны вызвали временного поверенного в делах РФ Александра Комарова и вручили ему ноту протеста.

Позже депутат пояснил, что, по его мнению, интересы страны были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР.