Актриса Таня Робертс умерла спустя день после сообщений о смерти 

В понедельник супруг Робертс Лэнс О’Брайен заявил, что актриса скончалась 3 января в больнице. Впоследствии выяснилось, что «девушка Джеймса Бонда» жива, но находится в тяжелом состоянии. О’Брайен оправдался тем, что не выяснил подробности ситуации у медиков и поспешил заявить о кончине жены. В ночь на 5 января врачи позвонили мужу Робертс и сообщили ему, что актриса все-таки ушла из жизни. Ей было 65 лет.

Таню Робертс госпитализировали в конце декабря. Она внезапно потеряла сознание во время прогулки с собаками. О’Брайен заявлял, что медики не смогли поставить диагноз его супруге. По его словам, актриса слегла из-за неизвестной болезни, вызвавшей отказ печени и почек.

В августе, как сообщал «Рамблер», в Курской области пенсионерка очнулась в морге после того, как врачи сочли ее умершей. Инцидент произошел в Горшеченской центральной больнице. 81-летнюю Зинаиду Кононову доставили в клинику с сильными болями в животе. Медики выявили у пожилой женщины непроходимость кишечника, поставили ей капельницы, а после того, как ее состояние ухудшилось, повезли на операцию. После хирургического вмешательства племяннице пенсионерки сообщили, что ее пожилая родственница умерла. Позже ей позвонил хирург, который проводил операцию Кононовой, и сообщил, что пенсионерка жива. Родственники пенсионерки позже выяснили, что на самом деле 81-летняя «умершая» очнулась в морге, схватив за руку сотрудницу больницы. Впоследствии правду рассказали и сами медики: по их словам, после «смерти» пенсионерки перед отправкой в морг они выждали 1 час 20 минут, вместо положенных 2 часов.